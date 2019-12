Tchad : Déby appelle le MPS et les alliés à "se battre" pour la victoire aux élections

Le président de la République Idriss Déby a rencontré samedi soir à sa résidence située au quartier Djambal Ngato, dans le deuxième arrondissement de N'Djamena, les nouveaux membres du bureau politique du Mouvement patriotique du salut (MPS).



Dans son discours, il a expliqué avoir "publiquement pris l'engagement pour que les élections futures soient des élections transparentes".



"Nous ne sommes pas les seuls sur le terrain, il y a aujourd'hui plus de 200 partis politiques qui se préparent aussi à ces échéances. En démocratie, ce n'est pas un décret qu'on signe et on donne (la fonction de député, Ndlr) à quelqu'un. C'est le choix de la population. Chacun doit se battre. Vous devez vous battre et les alliés doivent se battre aussi. Et nous allons nous retrouver à la fin pour faire les comptes", a déclaré le président fondateur du parti.



"J'ai publiquement pris l'engagement pour que les élections futures soient des élections transparentes. Et je ferais participer aussi la communauté internationale. Ce n'est pas facile, positionnez-vous dès maintenant sur le terrain pour conquérir vos sièges dans les différents départements et dans les communes", a souligné Idriss Déby.



"je vous conseillerai fortement, si vous avez perdu, soyez des bons perdants, si vous avez gagné, soyez des bons gagnants. Cet esprit doit être un esprit global sur l'ensemble des partis politiques. En tant que président de la République, je voudrais garantir la transparence des élection futures", a-t-il ajouté.



En réponse aux propos du chef de l'État, le secrétaire général du parti a affirmé que "le MPS ne volera pas, ne trichera pas. Avec ses hommes et femmes, membres du bureau, nous allons remporter la victoire et vous ramener le résultat."



Mahamat Zen Bada a également demandé la fin des querelles internes entre "individus ou camarades qui, pour des raison politiques, ne se parlent pas ou ne se comprennent pas".



Au cours de la rencontre, le chef de l'État qui a partagé un diner avec ses hôtes, a appelé à la discipline, la cohésion et au respect au sein du bureau politique, et au respect des textes du parti. Il a précisé que "tous les militants se valent. Il n'y a pas ceux de la première heure et ceux de la dernière heure."