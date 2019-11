Tchad : Déby assure qu'en 30 ans, le MPS a "appris à connaitre les besoins réels du peuple"

Le secrétaire général du MPS, Mahamat Zene Bada, a déclaré dimanche que le parti est "prêt" pour les élections. Il s'est exprimé au cours de la cérémonie de clôture du 8ème congrès du MPS qui a eu lieu au Palais du 15 janvier à N'Djamena.



"Dans la discipline et dans l'ordre, nous allons choisir les meilleurs chevaux pour pouvoir gagner", a assuré le n°1 du parti.



Il a critiqué ouvertement ceux qui "prennent des décisions dans les officines étrangères pour décider quand on va tenir les élections".



Mahamat Zene Bada a indiqué que le MPS "n'est pas un parti de réseaux sociaux". D'après lui, le parti est au plus près de "la réalité du Tchad".



"30 ans que nous avons appris à connaitre les besoins réels du peuple"



Le président de la République Idriss Déby, fondateur du parti MPS, a pris la parole pour s'adresser aux militants. Il s'est félicité de "l'organisation avec brio du congrès".



"J'ai demandé à prendre la parole, non pas pour faire un discours mais pour vous exprimer tout simplement et en quelques mots mes remerciements du fond du coeur. (...) Bravo, bravo, bravo", a affirmé Idriss Déby sous les applaudissements.



"Notre parti a une histoire, une vrai histoire", a-t-il ajouté, estimant que l'histoire du parti est "liée nécessairement aux besoins réels que les tchadiens ont exprimé depuis la nuit des temps."



"Ça fait 30 ans que nous avons appris à nous connaître, 30 ans que nous avons appris à connaitre les besoins réels et légitime du peuple", selon Déby.



S'exprimant sur les prochaines élections législatives et locales, le dirigeant tchadien a estimé qu'il ne voit "pas match" et que le parti "n'a pas peur".



"Mais attention, préparez-vous", a-t-il toutefois mis en garde.