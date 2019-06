Tchad : Déby dénonce "une cruauté inhumaine" après les violences intercommunautaires.

Le président de la République Idriss Déby a dénoncé mardi, au Palais présidentiel, "une cruauté inhumaine", à la suite des conflits intercommunautaires meurtriers dans les provinces du Ouaddaï, Sila, Tandjilé, Mayo-Kebbi Ouest et Logone oriental.



Il s'est exprimé devant les leaders religieux à l'occasion de la fête de l'Aïd El Fitr marquant la fin du ramadan.



Le chef de l'Etat a exprimé ses sentiments "d'écœurement et d’exaspération face à cette situation inadmissible". Il a assuré que "ces actes barbares ne resteront pas impunis."



"Toutes les personnes incriminées, les co-auteurs ainsi que leurs complices répondront de leurs actes. En ma qualité de premier magistrat de la République, j’y veillerai personnellement. Force doit demeurer à la loi, rien qu’à la loi, dans toute sa rigueur", a-t-il souligné.



D'après lui, "les conflits à répétition entre les communautés qui tendent même à se banaliser sont entrain de saper profondément les bases de l’unité nationale et de l’harmonie sociale que nous avons construites patiemment et obstinément".



"Le sang des tchadiens a assez coulé"



Le dirigeant tchadien a estimé que "le sang des tchadiens a assez coulé" et qu'il faut "impérativement mettre un terme à cette cruauté inhumaine".



Il a appelé à une meilleure implication "dans la lutte contre l’intolérance, la haine communautaire et le rejet de l’autre", reconnaissant des efforts sans faille sur le terrain, mais appelant à de "meilleurs investissements" face à "l'ampleur du défi".



Ces derniers semaines, des violences intercommunautaires ont fait au total près d'une centaine de morts dans plusieurs zones du pays, notamment au Sud et à l'Est.