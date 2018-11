Tchad : Déby lance un appel à ceux qui ont pris les armes, "revenez à la raison"

"Mes chers frères, revenez au pays. Il n’y a aucune honte à revenir parmi les siens. Bien au contraire, c’est un vrai réconfort de retrouver sa famille et de vivre cette fraternité qui fait notre humanité."

Le président de la république, Idriss Déby a prononcé ce mercredi 28 novembre un discours à l'occasion de la 9ème édition de la journée de prière pour la paix. Déby a salué la décision de ceux qui ont accepté "sans condition aucune et sans calcul, de regagner le pays et d’apporter leur pierre à l’œuvre de la refondation", à la suite de l'amnistie générale.Il a rappelé queD'après le chef de l'Etat, "tous les tchadiens ont aujourd’hui une seule et unique préoccupation : porter leur pays au firmament des Nations émergentes qui assurent le bien-être social et l’épanouissement collectif."Il a saisi l'occasion pour "demander, une fois de plus, à certains de nos frères qui s’obstinent dans l’aventure guerrière et suicidaire de revenir à la raison."