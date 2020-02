Tchad : Déby met en garde contre les conflits intercommunautaires au Mayo-Kebbi Est

Le chef de l'Etat Idriss Déby a rencontré jeudi, lors de sa visite à Bongor, les autorités civiles et militaires, les chefs traditionnels et les militants de son parti.



Il a demandé aux chefs militaires de la province du Mayo-Kebbi Est de ne pas s'immiscer dans les affaires administratives, et a échangé avec eux sur la sécurité des personnes et des biens.



Le président a également insisté sur la lutte contre le phénomène des coupeurs de route et autres malfrats qui menacent la quiétude de la population.



"La paix et la sécurité doivent être restaurées", a déclaré Idriss Déby.



Le président de la République a affirmé devant les autorités traditionnelles qu'il ne comprend pas la recrudescence des conflits intercommunautaires.



"Je ne veut plus entendre parler de ces conflits. Les chefs traditionnels doivent être des chefs d'orchestre au niveau local pour impulser le développement du pays", a-t-il dit.