Tchad : Déby ordonne la mise sur pied d’une grande structure de santé en cas d'épidémie

Le chef de l’État Idriss Déby a ordonné mercredi la "mise sur pied d’une grande structure de santé publique censée répondre efficacement aux besoins du pays en cas d’épidémie."



Constatant l'amélioration de la situation sanitaire au cours d'une réunion avec les membres du Comité de gestion de crise sanitaire, Déby a "insisté sur la vigilance à toute épreuve, en demandant au ministère de la Santé publique, de maitriser le vraisemblable et de gérer l’imprévisible tout en ayant une vision anticipative tant en terme des structures sanitaires innovantes qu’en terme de valorisation des ressources humaines", selon la Présidence.



Le président a demandé au sous-comité sensibilisation, de "renforcer et d’accentuer la sensibilisation pour éviter toute contamination tant que la maladie n’est pas totalement éradiquée."



Par ailleurs, il a déploré le retard dans l’acquisition des matériels et équipements agricoles commandés, insistant particulièrement sur les produits et intrants agricoles prévus pour la campagne agricole qui démarre.



Concernant le sort des artistes dont les activités ont été freinées par la crise sanitaire, le chef de l'État a instruit la ministre Madeleine Alingué "pour une réflexion approfondie en impliquant d’autres ministères et acteurs concernés afin de booster ce secteur dont l’apport économique et financier n’est pas négligeable pour le pays."