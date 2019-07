Tchad : Déby réorganise ses hommes à la frontière avec le Soudan

Le chef de l'Etat Idriss Déby a procédé lundi à une nouvelle réorganisation des officiers au sein de la Force mixte Tchad-Soudan. Au total, huit officiers ont été remplacés.Les postes touchés par ces changements sont notamment le commandement en charge des opérations à la frontière Tchad-Soudan, les groupements opérationnels mixtes n°2 de Farchana et n°3 de Tiné.Ces changements interviennent 72 heures après la visite à N'Djamena du vice-président du Conseil militaire de transition soudanais, le général Mohammad Hamdan "Hemetti", du président du Mouvement pour la libération du Soudan, Minni Arko Minawi, et du leader du Mouvement pour la justice et l'égalité, Tahir Al-Faki.De son côté, le nouveau régime soudanais a décidé de constituer un haut comité chargé de contacter les mouvements armés pour faire avancer le processus de paix et assurer la sécurité et la stabilité dans le pays, mais aussi apporter des garanties aux pays voisins.Le Conseil militaire de transition a assuré à plusieurs reprises que les relations avec le Tchad sont solides et ne subiront aucun changement malgré le renversement d'El-Béchir.Le 27 juin dernier, N'Djamena a nommé un nouvel ambassadeur à Khartoum. Il s'agit de Abdelkerim Koiboro qui a remplacé Saleh Hamit Heguera.