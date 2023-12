Tchad – Décès du Dr Djimet Adoum : Le Chef de l’Etat rend hommage à ce « cadre chevronné qui a contribué au rayonnement » du pays

« J’ai appris avec une grande tristesse que l’Ambassadeur itinérant et Haut représentant de la Coalition pour le Sahel, Dr Djimet Adoum est rappelé à Dieu. En cette circonstance douloureuse de son décès, j'adresse mes sincères condoléances à la famille éplorée et à la communauté sahélienne toute entière avec qui je partage le chagrin de cette disparition. Je salue la mémoire de ce cadre chevronné qui a contribué au rayonnement de notre pays au niveau international et a laissé des traces mémorables au niveau national, notamment lors de son passage au Gouvernement en tant que Ministre de l'agriculture. Que son âme repose en paix ! », a écrit ce samedi 16 décembre 2023, le Général Idriss Deby Itno.



Le chef de l’État a tenu à souligner l'héritage précieux que le Dr Djimet Adoum laisse derrière lui : un héritage fait non seulement d'accomplissements professionnels remarquables, mais aussi d'intégrité morale et d'un sens profond du service envers autrui. Sa contribution inestimable au rayonnement du pays ne peut être surestimée.



Ainsi, alors que le Tchad pleure cette perte inestimable, il est essentiel que nous nous rappelions avec gratitude les réalisations exceptionnelles ainsi que les valeurs exemplaires incarnées par le Dr Djimet Adoum. Son exemple demeurera une source d'inspiration pour les générations présentes et futures.



La disparition du Dr Djimet Adoum représente non seulement une perte personnelle pour ses proches et ses collègues, mais également un vide important dans le domaine de l'expertise et de l'engagement en faveur du développement national. En effet, tout au long de sa carrière, cet homme d'exception s'est distingué par son dévouement sans faille à la cause publique et son leadership inspirant.