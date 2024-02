Tchad – Décès du Général d’Armée Daoud Yaya Ibrahim : Le Président de Transition présente ses condoléances à la famille du disparus et à ses compagnons d'armes

« J’ai appris avec une profonde tristesse le décès du Général d’Armée, Daoud Yaya Ibrahim, survenu ce matin au Caire en Égypte.



En cette triste circonstance de disparition de ce valeureux frère d’arme, je tiens à présenter mes condoléances les plus attristées aux membres de sa famille et à l’ensemble de ses proches et compagnons civils et militaires.



Je salue la mémoire d’un officier général exceptionnel qui a toujours assumé toutes ses responsabilités. Il nous quitte aujourd’hui après avoir servi son pays avec loyauté, bravoure et professionnalisme, au cours d’une brillante carrière remplie de dévouement et de service à l’Armée et à la Nation.



Que la terre lui soit légère et que son âme repose en paix », a écrit le Président de la République.