Tchad : Déclaration du Ministre de l'Éducation Nationale pour la Rentrée Administrative 2024-2025

Remerciements et Reconnaissance

Gratitude : Le ministre a exprimé sa reconnaissance aux enseignants, aux personnels d'encadrement et à toute la chaîne administrative pour leurs efforts lors de l'année scolaire 2023-2024, malgré les grèves et autres défis.



Contexte de la Rentrée

Défis : Il a souligné que l'année scolaire 2024-2025 commence dans un contexte préoccupant, marqué par des inondations et l'afflux de réfugiés et de déplacés.

Impact : Ses pensées vont aux élèves, enseignants et parents d'élèves affectés par ces événements.



Vision pour l'Éducation

Objectif : Le ministre a réaffirmé la nécessité de centrer l'école sur la réussite des élèves et la valorisation de la fonction enseignante, conformément à la vision du Président Mahamat Idriss Déby Itno.

Engagement : Il a mentionné l'engagement du gouvernement à faire de l'éducation une cause nationale, avec des investissements dans les infrastructures scolaires.



Appel à l'Action

Collaboration : M. Boukar a appelé à la synergie d'actions entre tous les acteurs du système éducatif, y compris les gestionnaires d'établissements scolaires, pour rendre l'environnement scolaire sain et attrayant.

Responsabilité : Il a insisté sur l'importance d'une gestion efficace des ressources humaines et matérielles dans les établissements.



Soutien des Partenaires

Partenaires Techniques et Financiers : Le ministre a remercié les partenaires pour leur soutien continu, essentiel dans le contexte actuel de défis.

Vœux pour l'Année Scolaire

Meilleures Vœux : Il a souhaité une année scolaire 2024-2025 placée sous le signe de l'assurance, de la sérénité et de la détermination.



Le ministre a conclu en souhaitant une bonne rentrée administrative à tous les acteurs du système éducatif, en les encourageant à regagner leurs postes pour préparer efficacement cette nouvelle année scolaire.