Tchad – Défécation en plein air : Un risque de choléra

La saison des pluies aggrave davantage la situation, car les eaux pluviales transportent les excréments vers les voies publiques et les gîtes larvaires des moustiques. L'insuffisance de latrines publiques et l'analphabétisme de certains individus originaires des zones rurales contribuent à l'enracinement de ce problème. Il y a des mesures préconisées.



La construction accrue de latrines publiques par les autorités gouvernementales s'avère indispensable, couplée à des campagnes de sensibilisation visant à informer la population sur les dangers de la défécation en plein air.



Les campagnes d'éducation doivent prioriser l'apprentissage des bonnes pratiques d'utilisation des latrines et d'élimination adéquate des déchets humains.



L'encouragement des familles à construire des latrines dans leurs foyers, lorsque l'accès au réseau d'assainissement s'avère financièrement inaccessible, doit être promu.



La défécation en plein air constitue également une source majeure de pollution environnementale.



Cette pratique peut entraîner la contamination des sources d'eau et la transmission de maladies aux animaux.



Il est crucial de rappeler que l'accès à des installations d'assainissement constitue un droit fondamental pour tous.