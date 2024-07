Tchad : Déguerpissement du quartier Champ de fils à N'Djamena

Les terrains occupés illégalement par des constructions résidentielles ou commerciales doivent être réaffectés à des projets d'utilité publique, tels que la construction d'infrastructures routières, d'établissements scolaires ou d'hôpitaux.



Les quartiers ciblés par les déguerpissements sont souvent confrontés à des problèmes d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à la gestion des déchets. Les autorités affirment que ces opérations permettront d'améliorer les conditions de vie des populations dans ces zones.



Les déguerpissements sont également perçus comme un moyen pour les autorités de réaffirmer leur autorité et de faire appliquer la loi en matière d'occupation du domaine public.



Ces déguerpissements ont eu un impact important sur les populations concernées, qui se retrouvent sans abri et sans moyens de subsistance. Les habitants déplorent le manque de préavis et d'accompagnement de la part des autorités, ainsi que l'insuffisance des indemnités de relogement proposées.



Le cas du quartier Champ de fils illustre les défis auxquels sont confrontées les populations pratiquant des activités informelles dans les villes africaines lors d'opérations d'aménagement urbain. Ces populations, souvent marginalisées et vulnérables, sont les plus durement touchées par de telles opérations, qui peuvent les plonger dans une grande précarité.