Tchad : Delphine Kemneloum reçoit le prix franco-allemand des droits de l’Homme

L'avocate tchadienne Maître Delphine Kemneloum Djiraïbé a reçu mardi le prix franco-allemand des droits de l’Homme et de l’État de Droit, lors d’une cérémonie à l’ambassade d’Allemagne au Tchad.



Maître Delphine Kemneloum Djiraïbé a dédié ce prix à Mopi Celestine et Lamadji Louise, deux victimes d'assassinats à N'Djamena, courant février.



Le prix franco-allemand des droits de l’Homme et de l’État de droit, institué en 2016, honore chaque année des défenseurs des droits de l’Homme à travers le monde, mais aussi des avocats qui les défendent et des journalistes qui se battent pour faire connaître la vérité. La France et l’Allemagne souhaitent, par ce prix, marquer leur soutien à leur action.



14 lauréats de l’édition 2019 du prix franco-allemand des droits de l’Homme étaient en lice, notamment quatre en Afrique (Egypte, Ethiopie, Nigéria et Tchad).



Le comité du prix a estimé que les lauréats mènent un combat dans des domaines essentiels comme la lutte contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants, contre les disparitions forcées, contre les violences faites aux femmes, contre les discriminations ou encore la promotion de l’égalité.