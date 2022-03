Tchad : Delwa Kassiré dirige une nouvelle plateforme pour la paix

L'ancien premier Nourredine Delwa Kassiré Coumakoye est désigné président d'une plateforme dénommée "Tous pour la paix". La plateforme se veut comme une structure d'échange d'expériences pour la réussite de la transition, de sensibilisation des forces vives de la nation et de diffusion des messages de paix.



Kassiré promet de travailler avec l'appui des membres de l'association "dans le sens de la paix, de l'unité, de l'avenir" du Tchad.



La plateforme est composée de personnalités politiques mais aussi de chefs religieux et traditionnels tels Tamita Didjingar, président de l'association des chefs traditionnels du Tchad et Cheikh Abdeldayim Abdallah du Conseil supérieur des affaires islamiques.