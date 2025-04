Tchad : Dembé, la circulation de la pagaille

Un mototaxi, venant tout juste de sortir péniblement d’un bouchon, époussette ses cheveux grisonnants et lâche : « Inutile de passer par Dembé après 6 heures du matin. » En effet, les embouteillages frôlant le chaos sont monnaie courante aux abords du marché. À 6h30, ce 17 avril, les commerçantes, comme à leur fâcheuse habitude, ont occupé les deux tiers de l’avenue, y étalant légumes, fruits et autres produits. Des denrées en décomposition s’amoncellent dans les nids-de-poule.



Un camion de gros tonnage s’y est embourbé, provoquant un nouvel embouteillage. Les automobilistes, de plus en plus impatients, roulent à contresens ou sur la bordure en béton séparant les voies. Les motards, nerveux, slaloment dangereusement entre les véhicules, provoquant l’exaspération des conducteurs. « C’est quoi ce désordre ? », s’écrie un automobiliste à un motard.



Chauffeurs de minibus et éboueurs accusés



À l’intersection avec l’avenue Imam Hassan Tom Damane Tahir, un conducteur de minibus, bien qu’ayant la priorité, s’arrête volontairement pour laisser passer un collègue. Derrière lui, les klaxons fusent. À peine a-t-il avancé qu’un éboueur se faufile entre deux Corolla. À la sortie de l’impasse, un autre pousse-pousse bloque la circulation. « Ces pousse-pousseurs pensent qu’ici, c’est un marché et non une route », commente un motard irrité. « Les agents municipaux, censés faire régner l’ordre, se contentent de collecter les taxes auprès des vendeuses. Trop de désordre dans ce pays », s’indigne une institutrice manifestement en retard pour ses cours.



Une mairie dépassée ?



La mairie, de fait, semble dépassée par les événements. Les rares agents municipaux tentent bien d’enjoindre les commerçantes à libérer la chaussée, mais ces dernières obéissent rarement. Résignés, les agents se contentent de percevoir la taxe journalière. Et les bouchons, eux, s’éternisent, asphyxiant l’avenue.