Tchad - Démolition des bars sur l'axe CA7 à N'Djaména : Une action nécessaire pour la sécurité routière

Face à cette situation problématique, la mairie de N'Djaména a décidé de prendre des mesures drastiques. Le 29 juin 2024, une opération de démolition a été menée sur l'axe CA7, visant les bars, restaurants et boutiques qui ne respectaient pas les normes d'urbanisme et de sécurité routière.



Les autorités municipales ont justifié cette opération par la nécessité de garantir la sécurité des usagers de la route et de fluidifier la circulation. En effet, l'encombrement de la chaussée par des véhicules garés de manière anarchique constituait un danger réel pour les automobilistes, les motocyclistes et les piétons.



L'opération de démolition a suscité des réactions mitigées au sein de la population. Certains habitants ont salué cette initiative, la considérant comme nécessaire pour mettre fin à l'anarchie et aux nuisances sonores causées par les bars. D'autres, en revanche, ont exprimé leur désarroi, craignant la perte de leurs emplois et de leurs sources de revenus.



Sur le plan pratique, l'opération a entraîné la fermeture immédiate des établissements concernés et la perte de nombreux emplois. Les autorités ont promis d'accompagner les personnes touchées par cette mesure, en leur proposant des solutions de relogement et de reconversion professionnelle.



L'opération de démolition des bars sur l'axe CA7 à N'Djaména illustre la volonté des autorités municipales de mettre en place un environnement urbain plus sûr et plus respectueux des normes d'urbanisme. Cette mesure, bien que douloureuse pour certains, s'inscrit dans une démarche visant à améliorer la qualité de vie des habitants et à garantir la sécurité de tous les usagers de la route.