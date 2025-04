Tchad : Dendjim Antoinette, une agronome engagée dans la culture biologique à Mbagti

Installée à Mbagti, un village situé à 10 km de Moundou, cette passionnée de la terre a lancé son initiative en 2020, en utilisant des méthodes respectueuses de l’environnement. Elle emploie notamment des pesticides naturels et du compost bio pour cultiver des produits de saison et de contre-saison.



Au-delà de la production, elle dispense également des formations aux producteurs locaux sur l'utilisation des intrants biologiques, contribuant ainsi à l’éducation et à la sensibilisation à l’agriculture durable. Ses premiers résultats se sont révélés très prometteurs.



Malgré les préjugés persistants dans le secteur agricole, Dendjim Antoinette reste convaincue que cette activité peut être rentable. Grâce à son engagement et à sa passion, elle a su attirer une clientèle fidèle, venant de diverses localités, curieuse de découvrir ses cultures saines et nutritives.



Cependant, malgré ce succès grandissant, elle fait encore face à de nombreux défis, notamment en matière de financement et d’accès aux marchés.



Elle prévoit à terme d’étendre ses activités pour répondre à une demande croissante en produits 100 % biologiques. Elle ambitionne aussi de vulgariser les bienfaits de l’agriculture bio et de sensibiliser davantage la population sur les enjeux de la santé et de l’environnement.