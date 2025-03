Tchad : Départ du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, d'Amdjarass pour la Mecque

Accueil à l'Aéroport

M. Mahamat Togou Tchohim, Délégué Général du Gouvernement auprès de la province de l'Ennedi-Est.

M. Beguera Hamid Tyera, Maire de la ville d'Amdjarass.

Mme Awatif Attidjani Koïboro, Députée de l'Ennedi-Est.

, Députée de l’Ennedi-Est. Sa Majesté Siddick Timan Deby, Sultan de Dar-Bilia.

Importance de la Visite

Le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad, a quitté Amdjarass cet après-midi en direction de la Mecque, en Arabie Saoudite. Ce déplacement a pour but d'accomplir le petit pèlerinage ou "Oumra", une pratique spirituelle importante pour les musulmans.Le Chef de l'État a été chaleureusement salué à son départ à l'aéroport international Maréchal Idriss Déby Itno d’Amdjarass par plusieurs personnalités, dont :Ce pèlerinage est un moment de recueillement et de renforcement des liens spirituels pour le Président et reflète son engagement envers ses croyances et la communauté musulmane du Tchad.Le départ du chef de l'État pour la Mecque est également un événement qui souligne l'importance des valeurs spirituelles et culturelles au cœur de la nation tchadienne.