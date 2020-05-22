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TCHAD

تشاد: تعلن السبت هو المتمم من شهر رمضان، وأن الأحد هو اول أيام الفطر المبارك


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 22 Mai 2020



تشاد: تعلن السبت هو المتمم من شهر رمضان، وأن الأحد هو اول أيام الفطر المبارك
أعلن رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى، أن غداً السبت هو المتمم من شهر الله شعبان، وبعد غد (الأحد) هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك

ولدى بيان تلاه مساء اليوم الجمعة بكتبه خصّ به إذاعة القرآن الكريم - هنأ الدكتور محمد خاطر عيسى، الأمة الإسلامية عموماً ومسلمي خصوصاً بحلول العيد، داعياً الله أن يمُن على البلاد والعباد بنعمة الأمن والاستقرار وأن يرفع من البلاد وباء جائحة فيروس كورونا وهجمات بوكو حرام المسلحة عن تشاد.
 



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