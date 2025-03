Tchad : Des adolescentes réfugiées fabriquent du charbon écologique pour un avenir durable

La fabrication de ce charbon écologique repose sur l'utilisation de matériaux recyclés et disponibles localement : le papier et les cendres. Cette technique permet de réduire la pression sur les ressources forestières, particulièrement vulnérables dans les zones de réfugiés. De plus, elle limite les risques encourus par les femmes et les jeunes filles lors de la collecte de bois, une activité souvent associée à des violences basées sur le genre.





Des compétences pour l'autonomie





Au-delà de l'aspect environnemental, cette formation offre aux adolescentes des compétences pratiques qui peuvent leur permettre de générer des revenus. La fabrication et la vente de charbon écologique peuvent ainsi contribuer à leur autonomisation économique et à leur insertion sociale.





Un partenariat fructueux





Ce projet est le fruit d'un partenariat solide entre l'UNICEF et la Croix-Rouge du Tchad, deux organisations engagées dans la protection de l'environnement et l'autonomisation des communautés vulnérables.





Les bénéfices de cette initiative