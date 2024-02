Tchad : Des chefs des cantons scellent la paix à Ngoura

Cette cérémonie, présidée par la Secrétaire Générale Provincial de Hadjer-Lamis, Loyom Fatimé Suzanne, a réuni les cinq chefs des cantons en conflit depuis plusieurs années. Il s'agit du chef de canton Moito, du canton Gambir, du canton Nawala et du canton Kouka Aouni. Ces leaders locaux ont finalement décidé d'enterrer la hache de guerre et de travailler ensemble pour le bien-être de leur communauté.



La journée a été marquée par la présence de nombreux cadres du département ainsi que des représentants des partis politiques, des jeunes et des femmes. Tous étaient là pour apporter leur soutien au préfet du département, Filedjé Hassana Filedjé, qui a joué un rôle essentiel dans l'organisation de cet événement historique.



Le maire de Ngoura, Adoum Mht Adoum, a souligné que cette journée n'était pas simplement une coïncidence mais qu'elle devait être un comportement quotidien pour tous. La paix ne peut pas être atteinte en un jour seulement ; elle doit être cultivée et entretenue chaque jour par chacun d'entre nous.



Quant au préfet Filedjé Hassana Filedjé, il a affirmé avoir entamé une démarche depuis longtemps pour aboutir à ce rassemblement tant attendu. Il a demandé aux hommes politiques, aux jeunes et aux femmes ainsi qu'aux autorités coutumières d'appuyer cette initiative afin que les différends entre les communautés appartiennent désormais au passé. Le préfet a exhorté tous les ressortissants de Ngoura à cultiver la paix et à faire preuve d'esprit tolérant envers leurs voisins.