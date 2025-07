Tchad : Des duels oratoires captivants aux quarts de finale du Concours National d’Éloquence

Le premier duel a opposé l'ISFOPP et la Chambre de Commerce sur le thème : "Le pétrole est-il une bénédiction ou une malédiction pour le Tchad ?". L'ISFOPP a défendu la thèse d'une bénédiction, tandis que la Chambre de Commerce a argumenté en faveur d'une malédiction. Après des prestations solides et convaincantes, la Chambre de Commerce a remporté cette joute oratoire avec une note de 16,84/20, contre 16,59/20 pour l'ISFOPP.



Le deuxième match a confronté la FSSH et l'ENSTP autour de la question : "Naît-on orateur ou le devient-on ?". Ce duel a captivé l’auditoire par la profondeur des arguments et la maîtrise verbale des intervenants. La FSSH a soutenu l'idée que l'éloquence est innée, tandis que l'ENSTP a mis en avant l'importance de l'apprentissage et de l'expérience. Au final, la FSSH s'est imposée avec une note remarquable de 17,75/20, contre 16,09/20 pour l'ENSTP.







Ces quarts de finale ont confirmé la qualité et le potentiel oratoire des étudiants tchadiens. L'événement, salué pour sa pertinence et son niveau d’organisation, renforce l’importance du débat d’idées et de l’expression citoyenne au sein de la jeunesse universitaire.