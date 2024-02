Tchad : Des élèves et étudiants formés en premiers secours à Abéché

L'objectif de cette formation était d'équiper les jeunes élèves et étudiants des différents établissements scolaires ainsi que de l'université locale avec les connaissances nécessaires pour apporter une assistance en cas d'urgence. Les participants ont appris comment réagir face aux accidents de la voie publique, comment prodiguer les premiers soins aux personnes blessées et comment intervenir dans des situations impliquant des problèmes respiratoires.



La cérémonie de remise des attestations de fin de formation a eu lieu le samedi 3 février 2024 à la mairie d'Abéché. La présence du troisième adjoint au maire, du délégué provincial en charge de la jeunesse du Ouaddaï ainsi que celui de la santé publique témoigne de l'importance accordée à cette initiative.



Les participants Maki Ibrahim Abdoulaye et Fathia Abakar Nassour ont exprimé leur gratitude envers les organisateurs pour avoir donné l'opportunité aux jeunes d'acquérir ces compétences essentielles. Ils se sont engagés à mettre en pratique leurs connaissances afin d'aider ceux qui sont dans le besoin. Ils espèrent également que d'autres modules relatifs à cette formation seront proposés.