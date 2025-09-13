Tchad : Des jeunes se forment à la diplomatie et à la communication





Le directeur national du programme, Bello Yerima Yaya, a souligné que la diplomatie moderne exige bien plus que la simple parole. Elle requiert la maîtrise des techniques de communication, de l'échange et de la négociation, tout en tenant compte de l'essor des réseaux sociaux.





Il a insisté sur l'importance du tact, notant qu'en diplomatie, les mots non dits, les gestes et même le silence sont des messages puissants. Il a encouragé les participants à développer un esprit d'analyse critique pour savoir comment réagir dans des situations sensibles. La formation est dirigée par l'expert Barka Ahamat Breme, dont l'expertise devrait permettre aux jeunes de devenir de futurs acteurs du changement.