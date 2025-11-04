Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à N'Djamena, des parades sur le goudron, une course risquée pour les usagers


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 4 Novembre 2025



Tchad : à N'Djamena, des parades sur le goudron, une course risquée pour les usagers
L'effervescence des quartiers animés cache un spectacle de plus en plus inquiétant à N’Djamena : la rue transformée en terrain de jeu par certains usagers d'engins motorisés. Le besoin de prouver qu'ils ont des engins, semble prendre le pas sur la prudence et le respect du code de la route, offrant un spectacle désagréable et surtout extrêmement dangereux pour tout usager.

‎L'excès de vitesse, un affichage de puissance risqué
‎ ‎Dans la capitale tchadienne, il est observé quotidiennement des comportements à risques, impliquant motos et véhicules. Des courses improvisées, des parades bruyantes et périlleuses, et des dépassements audacieux ponctuent la circulation. Ces exhibitions, souvent interprétées comme une manière d'afficher sa puissance, ou son statut social, à travers la maîtrise ou la témérité de son engin, sont une source constante d'inquiétude pour les autres usagers et les piétons.

Pourtant, la vitesse en ville est limitée à 60 km/h. ‎ ‎Le mépris de la limitation de vitesse en zone urbaine est flagrant. Malgré les règles établies pour garantir la sécurité de tous, certains conducteurs ne respectent pas cette règle de conduite, transformant les artères de la ville en zones à haut risque d'accident. ‎ ‎

Ces comportements irresponsables ne sont pas sans conséquence. Ils sont, d'une part, une source majeure d'accidents de la circulation. L'excès de vitesse réduit drastiquement le temps de réaction et augmente la gravité des chocs. Motos et véhicules conduits de manière imprudente, sont ainsi régulièrement impliqués dans des drames routiers qui endeuillent des familles. ‎

La course à l'affichage et à la rivalité au volant, ou au guidon, met en danger non seulement les auteurs de ces gestes, mais aussi des innocents : piétons, passagers, et autres conducteurs respectueux des règles. ‎ ‎Face à cette situation, il est crucial de rappeler que la route est un espace de partage, et non un circuit de compétition.

La possession d'un engin motorisé implique une responsabilité civique et légale de se conformer au code de la route. ‎ ‎Les autorités sont interpellées pour renforcer les contrôles de vitesse et la sensibilisation aux dangers de ces conduites. Il est temps que les N'Djamenois prennent conscience que la véritable preuve de maturité, et de respect, ne réside pas dans la vitesse ou le bruit, mais dans la prudence et le respect de la vie d'autrui.

La capitale mérite de retrouver une circulation plus sûre et sereine.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/11/2025

​وزير الصحة يتوعد بمحاسبة المقصرين بعد حادثة حريق أسرة في نجامينا

​وزير الصحة يتوعد بمحاسبة المقصرين بعد حادثة حريق أسرة في نجامينا

Tchad : Le club AS PSI lance officiellement sa saison sportive 2025-2026 Tchad : Le club AS PSI lance officiellement sa saison sportive 2025-2026 03/11/2025

Populaires

N’Djamena : la Commune et le CFC unissent leurs efforts pour un développement urbain durable

03/11/2025

Tchad : un chef de canton du Hadjer Lamis révoqué par décret

04/11/2025

Tchad : Novembre Numérique 2025, l’IA au cœur de l’innovation à WenakLabs

04/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud 01/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter