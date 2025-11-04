Tchad : un chef de canton du Hadjer Lamis révoqué par décret

Par décret No 2812/PR/PM/MATD/2025 du 03 novembre 2025, Monsieur ABDOULAYE ABITAN ROUMOIDO, chef de Canton ASSALA, dans la sous préfecture de Moïto, Département de Ngoura, Province de Hadjer Lamis, est révoqué de ses fonctions.



Motif: Homologation de désignation successorale querellée par la famille titulaire du droit et les notables de la Communauté concernée.



Par décret No 2813/PR/PM/MATD/2025 du 03 novembre 2025, Monsieur HISSEIN ALBARRI MOHAMED ZEN est nommé Chef de Canton ASSALA, dans la sous-préfecture de Moïto, Département de Ngoura, Province de Hadjer Lamis, en remplacement de Monsieur ABDOULAYE ABITAN ROUMOIDO, révoqué.