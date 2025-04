Tchad : Des journalistes formés au Niger honorés lors d'une cérémonie de remise de diplômes

Le ministre, qui revenait d'un récent séjour au Niger, a déclaré être "rentré avec le plus grand colis et le plus précieux". Il a souligné que ce "colis" représente un atout important pour le développement du Tchad.





Cette cérémonie marque la reconnaissance des compétences acquises par ces journalistes tchadiens lors de leur formation au Niger, et souligne l'importance de la coopération régionale dans le domaine du renforcement des capacités professionnelles. Le ministre a exprimé son espoir que ces diplômés contribueront de manière significative au paysage médiatique tchadien et au développement global du pays.