Tchad : la Fédération Tchadienne du Scoutisme propulse la jeunesse avec le projet "Digitalise Youth"

Dans une ambiance solennelle et pleine d'espoir, la Fédération Tchadienne du Scoutisme a procédé ce mardi 17 juin 2025 au Musée National de N’Djamena au lancement officiel du projet "Digitalise Youth", une initiative ambitieuse placée sous le signe de l’innovation, de l’engagement civique et de la transformation numérique.



Ce projet novateur vise à former et responsabiliser la jeunesse tchadienne à travers les valeurs du scoutisme et les outils numériques. Son objectif majeur est de construire une citoyenneté numérique consciente, active et engagée, en phase avec les défis et opportunités du XXIe siècle.



Dans son discours d’ouverture, le directeur de la jeunesse a salué l’initiative, affirmant que « Digitalise Youth est bien plus qu’un projet de formation. C’est un véritable levier pour l’émergence d’une jeunesse numérique, responsable et porteuse de solutions. »



Concrètement, le projet prévoit, la formation de 50 jeunes sélectionnés sur la base de leur engagement et de leur volonté de servir, autour des enjeux de la citoyenneté numérique, de la lutte contre les fausses informations, de la sécurité en ligne et de la participation citoyenne. La nomination de 5 ambassadeurs de la citoyenneté numérique, répartis dans cinq provinces du pays, pour relayer les messages du projet et conduire des actions communautaires.



Une campagne nationale visant à mobiliser et former 250 jeunes supplémentaires autour de l’engagement civique et des droits numériques. Ce projet s’appuie sur les principes du mouvement scout, qui encourage la discipline, l’engagement, la solidarité et le service communautaire.



En intégrant le numérique, la Fédération Tchadienne du Scoutisme entend adapter ses méthodes d’éducation non formelles aux réalités actuelles, tout en offrant aux jeunes un espace d’expression, d’apprentissage et d’innovation. Les participants bénéficieront d’ateliers pratiques, de formations en ligne, de mentorats et d’un accompagnement dans la mise en œuvre de projets communautaires numériques.



"Digitalise Youth" vient répondre à un besoin urgent, celui de donner à la jeunesse les outils nécessaires pour agir, s’exprimer et influencer positivement leur environnement dans un monde de plus en plus digitalisé. Le numérique n’est plus un luxe, mais un droit, une compétence, et une arme de transformation sociale. Avec cette initiative, la Fédération Tchadienne du Scoutisme réaffirme son rôle de moteur de changement et d’accompagnateur des jeunes vers un avenir éclairé et connecté.