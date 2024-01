Tchad : Des leaders traditionnels préoccupés par l'insécurité dans trois cantons du Moyen-Chari

Mahamat Ndana Kabi, porte-parole des trois cantons concernés, a tiré la sonnette d'alarme en déclarant que les exactions perpétrées dans ces régions sont fréquentes, meurtrières et néfastes. Il a souligné des événements tragiques tels que la mort de deux personnes au village de Koboh le 1er novembre 2023, puis deux autres décès survenus le 31 décembre 2023 et enfin trois autres tués au village de Lakinda le lundi 15 janvier 2024. Ces actes sont attribués à des individus malfaisants agissant sans foi ni loi, sapant ainsi les efforts déployés par les plus hautes autorités du pays pour instaurer la paix.



Face à cette spirale meurtrière insoutenable pour les populations locales qui se sentent désormais désemparées et méfiantes vis-à-vis de leur propre sécurité quotidienne Mahamat Ndana Kadi appelle solennellement les autorités compétentes à accorder une attention particulière à cette situation afin que soit rétablie la quiétude tant recherchée dans ces trois cantons.