Tchad : Des médecins Saoudiens à Ndjamena pour une campagne de Neurochirurgie au Centre Hospitalier Universitaire la Renaissance de N’djamena

L’équipe médicale saoudienne a été chaleureusement accueillie cet après-midi à l’aéroport Hassan Djamous par le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique et de la Prévention Dabsou Guidaoussou, en compagnie de l‘Inspecteur Général Dr Ismael Bahar Bachar, des cadres du ministère et des directeurs généraux des hôpitaux.



Dès leur arrivée, l’équipe médicale saoudienne s’est immédiatement jointe à celle du Tchad pour installer les machines destinées à cette caravane. Cette collaboration renforce davantage les liens d'excellence entre le Tchad et l’Arabie Saoudite, des relations toujours consolidées grâce aux orientations des plus hautes autorités des deux pays.