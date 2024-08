Tchad : Des milliers d'arbres plantés pour freiner l'avancée du désert

La cérémonie a été présidée par le Secrétaire Général du département d'Abtouyour, M. Boïnde Madjitoloum Timoté, en présence de ses proches collaborateurs.



Dans son mot de bienvenue, M. Babio Mussi, représentant de la Banque de Céréales, a souligné que son institution lutte contre la pauvreté, l'avancée du désert et contribue à l'éducation.



Après l'intervention du Père Jésus Manuel Calevo, vicaire général du vicariat apostolique de Mongo, l'inspecteur des eaux et forêts, Ahmat Maloumi, représentant le délégué de l'Environnement, a félicité la fédération pour sa contribution à la lutte contre la désertification.



Dans son discours, le Secrétaire général du département d'Abtouyour, M. Moïnde Madjitoloum, a remercié la Fédération et l'ADLCP pour l'initiative de plantation d'arbres. Il a rappelé que planter un arbre, c'est aussi l'entretenir, conformément à l'initiative du gouvernement tchadien sous la direction du Président Mahamat Idriss Deby Itno et de ses partenaires, pour freiner l'avancée du désert, qui progresse de plus de 5 km par an selon les statistiques de 2023.



Au total, 200 plants ont été mis en terre lors de cette cérémonie, qui s'est clôturée par la remise d'un foyer amélioré à une vieille dame ayant planté et entretenu plusieurs arbres au Lycée de Bitkine.