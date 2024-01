Tchad : Des nominations au Ministère des Finances et du Budget

Par le présent décret, en date du 12 janvier 2024, le Ministère des Finances et du Budget a nommé les personnalités suivantes aux postes de responsabilité au sein des trésoreries provinciales :



Trésorerie Provinciale du Logone Occidental

- Trésorier Provincial : Monsieur Goukouni Sani



Trésorerie Provinciale du Salamat

- Trésorier Provincial : Monsieur Allogombaye Pierre



Trésorerie Provinciale de la Tandjilé

- Trésorier Provincial : Monsieur Moussa Koki.



Ces nominations témoignent de la confiance accordée à ces individus pour assumer leurs nouvelles fonctions avec compétence et intégrité. Nous leur adressons nos félicitations et notre soutien dans l'exercice de leurs responsabilités.