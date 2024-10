Tchad : Des nominitions au Ministère De La Sécurité Publique et de L’immigration

Le décret présidentiel n° 1034/PR/PM/MSPI/2024 marque un tournant significatif dans la hiérarchie de la Police Nationale Tchadienne. Ces nominations interviennent dans un contexte où les enjeux sécuritaires sont de plus en plus complexes et nécessitent une adaptation constante des structures de commandement.



Directeur général :

Contrôleur général de Police TOUGOUD DIGO MAIDE

(Matricule : 35425)

En remplacement du Contrôleur général de police BRAHIM AHMAT GOROU, appelé à d’autres fonctions.

Directeur général 1er adjoint :

Contrôleur général de police MAHAMAT ABDELKADRE OUMAR

(Matricule : 171555)

En remplacement du Contrôleur général de police TALA MBAIHORNOM CLEOPAS, suspendu.

Directeur général 2ème adjoint :

Contrôleur général de police BOURMA HEMCHI TCHOUGOUBOU

(Matricule : 136451)

En remplacement du Contrôleur général de police MAHAMAT KORDE KOSSONI, appelé à d’autres fonctions.



Ces nominations témoignent de la volonté du gouvernement de renforcer la structure de la police nationale et d'assurer une continuité dans la gestion des affaires de sécurité publique.