Tchad : Des récompenses pour des centres de santé de Laï

Ces prix d'excellence ont été décernés suite à un test consistant en l'élaboration d'un micro-projet visant à lutter contre la malnutrition. Les 22 centres de santé du district ont soumis leur projet pour un montant total de deux millions de francs. L'objectif recherché à travers cette remise des prix est d'encourager les centres de santé à initier des activités pouvant améliorer les indicateurs relatifs à la malnutrition et ainsi contribuer à son éradication d'ici 2030.



Dans son discours d'accueil, le chef de zone du district sanitaire de Laï, représentant le délégué provincial de la Santé publique et de la Prévention dans la Tandjilé, Beral Mathurin a rappelé l'importance du soutien financier accordé par l'Union européenne. Il a également expliqué les critères qui ont permis aux cinq centres médicaux primés d'être distingués.



La coordinatrice nationale du Programme Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (SAN), Kadidja Clémence Dambao, a souligné lors de son intervention que chaque année dans le monde plus de trois millions d'enfants âgés moins 5 ans meurent des suites directes ou indirectes liées à une mauvaise alimentation ou une insuffisance nutritionnelle. Cela représente un enfant toutes les 11 secondes.



La préfète du département de la Tandjilé-Est,Dina Djangbey Kerima,a officiée cette cérémonie et a félicité chaleureusement les heureux bénéficiaires des prix d'excellence tout en remerciant tous ceux présents pour leur participation massive. Elle considère que ces prix sont une invitation adressée non seulement aux centres médicaux primés mais aussi à tous les autres pour continuer leurs efforts afin d'enrayer cette maladie qui affecte gravement nos enfants.



Après le protocole officiel vient ensuite l'instant tant attendu :la remise des prix aux cinq meilleurs candidats.Parmi eux ,le centre médical Gabri-Ngolo se classe premier suivi par celui Ngamongo.Les trois dernières places reviennent respectivement aux centres médicaux: Djarr,Mandèet Banga.Chaque centre médical s'est vu attribué un chèque deux millions pour mettre en œuvre leurs projets respectifs.



Cette initiative encourageante vise donc non seulement renforcer les capacités locales dans le domaine sanitaire mais aussi sensibiliser davantage sur l'importance cruciale de combattre efficacement la malnutrition chez nos enfants. Au-delà des récompenses financières, cette reconnaissance constitue également une source supplémentaire de motivation pour tous les professionnels de la santé dans leurs efforts quotidiens afin de protéger nos petites merveilles et promouvoir leur bien-être global.