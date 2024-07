Tchad: Des réfugiés soudanais du camp de Djabal manifestent pour réclamer leurs droits

Les manifestants, dont une trentaine de femmes qui ont organisé un sit-in devant le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), expriment leur désespoir face au manque de nourriture, d'eau et de soins médicaux. Ils affirment ne pas avoir reçu de vivres et de biens essentiels depuis trois mois, ce qui les plonge dans une situation de précarité alimentaire alarmante.



"Aujourd'hui, je cherche de la farine avec les voisins avant de préparer à manger avec nos enfants", explique l'un des manifestants. "On ne peut plus continuer comme ça."



Les réfugiés soudanais du camp de Djabal ont fui le conflit au Darfour, dans l'ouest du Soudan, à la recherche de sécurité et d'une vie meilleure. Cependant, ils se retrouvent confrontés à de nouvelles difficultés dans le camp, où ils peinent à subvenir à leurs besoins fondamentaux.



Appel à l'aide et à la solidarité

Les manifestants lancent un appel urgent à la communauté internationale et aux organisations humanitaires pour qu'elles leur viennent en aide et améliorent leurs conditions de vie dans le camp. Ils réclament également le droit de travailler et de contribuer à l'économie locale afin de pouvoir vivre dignement.



Une situation préoccupante

La situation des réfugiés soudanais au Tchad est préoccupante et met en lumière les défis auxquels sont confrontés ces personnes vulnérables. Il est crucial que les acteurs humanitaires et les autorités compétentes prennent des mesures concrètes pour répondre à leurs besoins urgents et leur garantir une vie décente dans le respect de leurs droits fondamentaux.



En plus de l'accès à la nourriture, à l'eau et aux soins médicaux, les réfugiés soudanais du camp de Djabal ont également besoin d’accès à l'éducation et à la formation professionnelle, soutien psychologique et social et protection contre la violence et les abus.



Perspectives d'avenir et solutions durables

La communauté internationale doit se mobiliser pour soutenir les réfugiés soudanais au Tchad et leur permettre de vivre dans la dignité et la sécurité.