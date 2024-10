Tchad - Deux ans après le 20 octobre 2022 : Selon Wakit Tamma, c’est une plaie béante qui exige justice et réconciliation

Position de Wakit Tamma

Deux ans après ces événements tragiques, l'organisation Wakit Tamma exprime sa profonde déception face à la décision de Succès Masra, co-organisateur des manifestations, de signer l'accord de Kinshasa. Cet accord, qui prévoit la grâce des auteurs de ces crimes, est perçu comme une trahison envers les victimes et un marchandage de leur mémoire pour un retour au pays après son exil. Wakit Tamma considère cette démarche comme une capitulation face à l'injustice et une abdication de la responsabilité morale envers les martyrs de la liberté.



Appel à la Justice

Wakit Tamma rappelle que, malgré les tentatives d'impunité et de compromis, la justice finira par triompher. Les responsables de ces atrocités, y compris Mahamat Idriss Déby, ainsi que ceux qui ont échangé la vie des manifestants contre des avantages personnels, devront répondre de leurs actes.



Engagement pour l'Avenir

L'organisation réaffirme son engagement indéfectible à poursuivre la lutte pour la justice, la vérité et le respect de la dignité de chaque citoyen tchadien. La mémoire des victimes du 20 octobre 2022 demeure une source d'inspiration et de motivation pour Wakit Tamma, qui ne renoncera jamais tant que la lumière n'aura pas été faite sur ces crimes.

Le 20 octobre 2022 est une blessure ouverte qui ne cicatrisera pas tant que justice n'aura pas été rendue. Les forces vives doivent rester mobilisées et déterminées pour que les responsables de ces crimes répondent de leurs actes.