Tchad : Deux médecins expatriés enlevés dans un hôpital dans la province de la Tandjilé

Ces médecins enlevés sont respectivement de nationalités mexicaine et polonaise. Il s’agit du Dr Carlos Salgado et du Dr Alexandras. Grâce à l’intervention des forces de défense et de sécurité du département de Manga, le Dr Carlos Salgado a été sauvé, par contre, le Dr Alexandras reste jusque-là introuvable.



Informées de la situation, les autorités de la province de la Tandjilé ont fait une descente sur les lieux, d’où des instructions fermes ont été données pour retrouver l’autre Polonais, le Dr Alexandra.