Tchad : Deux nouveaux véhicules pour la Pharmacie Provinciale d’Approvisionnement à Barh El Gazel

Le délégué sanitaire, le Dr Youssouf Mahamat Saleh, a salué le leadership du ministre de la santé publique et de la prévention. Il a également rappelé l’importance cruciale d’administrer les bons médicaments, au bon moment et à moindre coût pour la santé de la population.



Le Secrétaire Général de la Province du Barh El Gazel, Abba Saradingar, a exprimé sa gratitude envers les plus hautes autorités du pays, notamment le Président de Transition, le Général Mahamat Idriss Deby Itno, pour avoir alloué des moyens considérables au secteur de la santé. Il a exhorté les responsables à faire un usage judicieux de ces moyens de travail pour garantir le bien-être sanitaire de la population.