Tchad : Di-Mallah, le fils du balafon, revient d'un séjour artistique de l'étranger

L’artiste garde de très bons souvenirs de son séjour au Sénégal, qu'il affectueusement appelle « la Teranga ».



Di-Mallah témoigne : « Le Sénégal a été pour moi une expérience formidable, où j'ai appris énormément de choses sur l'art et les relations humaines. J'y ai passé un séjour très agréable ».



Le Sénégal étant sa première destination, il a été chaleureusement accueilli par la scène du slam : « Le président de la Ligue Sénégalaise du Slam Poésie, Omar Benkhatab Keita, m'a guidé vers le collectif K-Refour Poetik, dont je suis membre ». C'est auprès de ses collègues artistes sénégalais qu'il affirme avoir beaucoup appris.



Au Sénégal, Di-Mallah a exploré différents domaines artistiques. « J'ai participé à plusieurs festivals, dont le dernier en date était le Festigraff, lors de sa 13ème édition. J'ai également assisté à plusieurs ateliers d'écriture slam ». Il a créé des souvenirs inoubliables, notamment des enregistrements en studio, dont une collaboration avec le slameur gabonais Abdoul, sur la chanson « La voix de l'orphelin », réalisée au studio Africulturban de Pikine.



L'hospitalité et les rencontres pendant son séjour l'ont profondément marqué, comme il le souligne lui-même : « Le Sénégal est une terre d'accueil, d'hospitalité. C'est la parfaite définition de la Teranga. J'ai reçu beaucoup d'amour et partagé de bons moments, de Ouakam à Pikine, de l'île de Gorée à Guédiawaye ».



Pour lui, ces moments ont été des rencontres exceptionnelles avec des artistes d'autres domaines, des photographes et des plasticiens avec lesquels il a collaboré. À travers ses œuvres à l'étranger, Di-Mallah souhaite également ouvrir une nouvelle page dans l'histoire du slam, devenir un slameur audacieux, capable de rivaliser avec les meilleurs et promouvoir la meilleure version du slam tchadien.



En découvrant le Sénégal, et en se rendant jusqu'au Cameroun, Di-Mallah témoigne d'expériences enrichissantes et de nombreux projets, dont le prochain vise sa terre natale. « Après notre premier spectacle à Yaoundé au Cameroun, nous prévoyons très bientôt une représentation dans notre pays d'origine », annonce-t-il.



Par la suite, il poursuivra sa route vers d'autres projets sur d'autres terres.