Tchad : Dialogue interreligieux et solidarité au cœur d’un iftar organisé par des femmes médiatrices

Dans son allocution, Denenodji Lydie, chargée de programme à l’APAD, a rappelé que cette initiative, placée sous le thème de l’importance du partage et du vivre-ensemble, vise à renforcer les liens sociaux et intercommunautaires. Elle a souligné que la diversité culturelle, ethnique et religieuse du Tchad doit être perçue comme une richesse, et non comme un facteur de division. La construction d’une paix durable repose, selon elle, sur des valeurs fondamentales telles que le dialogue, le respect mutuel et l'entraide.



S’appuyant sur les messages inspirants des leaders religieux, elle a insisté sur l’importance du partage des connaissances, des expériences et des ressources pour renforcer les liens de solidarité entre toutes les composantes de la société.



De son côté, Meram Mahamat Mourba, coordinatrice du Réseau des filles et femmes médiatrices sociales, a insisté sur la responsabilité individuelle dans le maintien des relations sociales. Elle a souligné l’importance d’inculquer dès le plus jeune âge les valeurs du vivre-ensemble et du partage, en particulier à travers l’éducation familiale et communautaire.



Prenant la parole, l’imam de la Grande Mosquée de N’Djamena, Cheikh Dr Abakar Walar Modou, a salué l’initiative des organisateurs. Il a encouragé à poursuivre ce type d’activités tout au long de l’année, et pas uniquement pendant le Ramadan, afin de renforcer les liens de fraternité et de favoriser un meilleur brassage entre les communautés.