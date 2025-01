Tchad : Dillah Accelle, la nouvelle étoile montante du mannequinat tchadien

Née le 26 janvier 2001 à Biltine, Rignodji Dillah Accelle est une jeune femme Ngambaye et Day, élevée dans un milieu riche en diversité culturelle. Passionnée par la culture et la mode, elle obtient son baccalauréat en 2022 dans la province de Mandoul à Koumra.



Après son baccalauréat, Dillah s'installe au Cameroun, dans la ville de Maroua, pour poursuivre ses études. C'est là qu'elle rejoint un club d'étudiants tchadiens à l'université de Maroua, connu sous le nom de "Fantastic Club", où elle commence à se former dans le domaine du mannequinat.



Dillah incarne la grâce et l'élégance sur les podiums. Sa taille et sa beauté rayonnante captivent le monde du mannequinat. Sa prestance et sa confiance se reflètent sur son visage, et les tenues qu'elle porte deviennent de véritables œuvres d'art. Elle se donne pour mission de valoriser les accoutrements tchadiens, prouvant que la mode peut être une forme d'expression culturelle.



Au-delà de sa carrière dans la mode, Dillah Accelle s'engage activement pour la scolarisation des filles et lutte contre la violence basée sur le genre. Elle pilote une association dans le Mandoul, qui œuvre pour améliorer les conditions de vie des jeunes filles et promouvoir leur éducation.



Dillah Accelle représente une lueur d'espoir pour le mannequinat tchadien et incarne les valeurs de diversité et d'engagement social. Sa beauté, tant intérieure qu'extérieure, en fait un modèle inspirant pour les jeunes femmes, prouvant qu'il est possible de concilier passion, profession et responsabilité sociale.