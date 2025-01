Tchad : Distinction honorifique pour les agents méritants du ministère de la Jeunesse et des Sports

Après six mois à la tête du Ministère de la Jeunesse et des Sports, Me Abakar DJERMAH AUMI a publié une note circulaire N°001/PR/PM/MJS/DC/2025, datée du 10 janvier 2025. Cette note dresse la liste des cadres et agents du ministère qui se sont distingués au cours du dernier semestre de 2024.





Critères de Distinction



Les personnels sélectionnés par leurs responsables administratifs respectifs ont été reconnus pour :



Professionnalisme : Engagement et compétence dans l'exécution de leurs tâches.

Ponctualité : Respect des horaires et des délais.

Recherche de l'Excellence : Efforts constants pour améliorer la qualité du travail.

Esprit d'Équipe : Collaboration efficace avec leurs collègues.

Envie de Servir : Dévouement envers les jeunes et les sportifs tchadiens, agissant dans l'intérêt suprême de la patrie.





Importance de cette Reconnaissance



Cette démarche vise à encourager l'engagement et l'excellence au sein du ministère, tout en renforçant la motivation des agents à servir la jeunesse et le sport au Tchad. Elle souligne également l'importance d'un environnement de travail collaboratif et de la quête d'une performance optimale au service de la nation.