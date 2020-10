Tchad : Diya, litiges fonciers, emploi, langue arabe, les recommandations du pré-forum de l'Est

Le pré-forum décentralisé d'Abéché (Ouaddaï, Sila, Wadi Fira) s'est tenu le 14 octobre 2020, en amont du 2ème Forum national inclusif. Au cours des assises, différents thèmes ont été présentés dans les deux langues officielles de la République. La version française a été présentée par Mme. Amalkher Djibrine Souleymane et celle en arabe par Fayçal Hissein Hassan.



Après un débat houleux, contradictoire et riche qui a généré divers éclaircissements tant politiques que techniques sur les 74 résolutions réparties sur les six thèmes, la plénière a fait des recommandations.



S'agissant de la forme de l'État, il est préconisé :

- la restauration des sous-préfectures en unités administratives au lieu de communes ;

- rendre plus autonomes les provinces dans la gestion des fonctionnaires et le dépôt des dossiers pour le recrutement à la Fonction publique ;

- étendre le statut particulier des communes des grandes villes au-delà de N'Djamena.



Concernant le réaménagement des grandes institutions de la République, les participants se sont prononcés sur :

- la restauration de la Primature et de la Médiature ;

- rendre la Cour des comptes en institution à part entière.



Du régime des parlementaires, la plénière propose d'ajouter le niveau d'étude au minimum Bac+3 pour le candidat à la législature.



Sur les réformes en vue de la consolidation de la paix ; de l'union nationale, de la stabilité, de l'État de droit et de la bonne gouvernance :

- supprimer la résolution du Forum de 2018 visant à "pérenniser la structure générale du gouvernement" ;

- supprimer le serment confessionnel ;

- les commanditaires de crimes économiques et financiers doivent être poursuivis.



De la réforme judiciaire :

- "La pratique de la Diya ne doit pas être généralisée" : appliquer cette résolution 2018 ;

- "Réserver le règlement des litiges fonciers ruraux autant que faire se peut aux autorités traditionnelles" : appliquer cette résolution de 2018.



De la promotion de la femme et de la jeunesse :

- "Faire de la journée du 08 mars un jour chômé et payé sur l’ensemble du territoire nationale" : appliquer cette résolution de 2018 ;

- "Accorder une place de choix à l’éducation et à l’emploi des personnes handicapées notamment par la mise en place des structures adaptées pour leurs épanouissement et des mécanismes d’incitation à l’embauche" : appliquer cette résolution de 2018 ;

- création des offres des formations professionnelles dans les instituts et universités en langue arabe ;

- Faire bénéficier les entrepreneurs de toutes les provinces à l'octroi des crédits qui seront renforcés par les ministères concernés.