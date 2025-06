Tchad : Djara inaugure son marché hebdomadaire pour stimuler l'économie du Kanem-Est

Cette nouvelle infrastructure répond à un besoin fondamental des habitants de Djara et s'inscrit pleinement dans la politique de développement des zones rurales promue par les autorités nationales. La cérémonie a rassemblé de nombreux officiels, dont les plus hautes autorités administratives, militaires et traditionnelles de la province, ainsi que des élus locaux et nationaux.





Ce marché offrira un espace structuré aux opérateurs économiques, agriculteurs, éleveurs et artisans pour écouler leurs productions. Cela permettra de réduire les distances et les coûts de transport vers les grands centres urbains, dynamisant ainsi l'économie locale.





Dans son discours, le Général Asseif Mahamat Assouni a insisté sur l'engagement de l'État pour un développement équilibré du territoire. Il a souligné que cette réalisation découle d'une vision visant à créer des pôles économiques locaux, à encourager les jeunes à rester dans leurs terroirs, et à renforcer la résilience des communautés face aux défis économiques. Il a également exhorté les populations de Djara et des environs à s'approprier ce nouvel outil de développement et à en faire un carrefour commercial prospère pour toute la province.





La cérémonie, marquée par une forte mobilisation populaire, s'est conclue par une visite des premières installations du marché.