Tchad : Djerassem raconte le jour où il a été convoqué à la SNE pour "compteur frauduleux"

Le ministre a évoqué le problème de gouvernance au niveau de la Société nationale d'électricité (SNE), en partageant son expérience personnelle de frustration en essayant de régler un problème de facturation avec la SNE.



Le ministre a souligné que la SNE doit être une entreprise bien structurée, dotée d'une gestion et d'un commandement linéaires. Il a ensuite partagé son histoire personnelle concernant son expérience de demande d'accès à l'électricité auprès de la SNE. En 2018, après avoir quitté le gouvernement, il a demandé à la SNE de lui installer un compteur pour son domicile. Après avoir payé pendant trois mois, il n'a plus eu de nouvelles de la SNE pendant un mois et demi, jusqu'à ce qu'il reçoive une convocation l'accusant de fraude de compteur.



Le ministre a envoyé son gardien pour régler la situation, mais deux jours plus tard, il a reçu une facture de 850 000 Fcfa pour sa consommation du mois de décembre, soit près de 2000/3000 Kw/h en un mois et demi. Il a alors envoyé les factures à la SNE pour qu'elle les examine, mais n'a reçu aucune réponse. Deux jours plus tard, l'électricité a été coupée au niveau du poteau, et le ministre a reçu une facture d'avis de coupure le même jour, avant que l'électricité ne soit coupée. Le ministre a dénoncé ces pratiques inadmissibles.