Tchad : Djibert Younous devient délégué du gouvernement auprès de N’Djaména

Le chef de l'Etat a nommé ce lundi par décret, Djibert Younous au poste de délégué général du Gouvernement auprès de la commune de N'Djamena. Il remplace Adago Yacouba qui est appelé à d'autres fonctions et exercera le poste de gouverneur de la province du Logone occidental.



Djibert Younous a précédemment occupé plusieurs postes de ministre au sein du Gouvernement et en tant que gouverneur de différentes provinces. Il a également exercé les fonctions de préfet et a été intronisé, en 1996, sultan des Toundjours, dans le Kanem au département du Ouadi Bissam.