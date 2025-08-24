Tchad : Le préfet de la Grande Sido met de l'ordre au marché à bétail de Danamadji





Face aux éleveurs, commerçants et notables locaux, le préfet a délivré un message de fermeté. Il a interdit formellement toute taxe illégale prélevée par des agents et toute activité menée par des transitaires non autorisés. Il a également annoncé que la douane prendrait des mesures pour sanctionner ces pratiques.





En outre, il a rappelé que l'exportation de vaches est strictement interdite, afin de protéger l'économie locale et de préserver l'autosuffisance du Moyen-Chari.





Le sous-préfet a salué cette initiative, la qualifiant de "vision claire et responsable" qui jette les bases d'un développement durable. Il a promis d'appliquer les orientations du préfet pour servir les habitants de sa sous-préfecture.