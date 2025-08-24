Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le préfet de la Grande Sido met de l'ordre au marché à bétail de Danamadji


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 24 Août 2025


Le préfet du département de la Grande Sido, Algoni Mahamat Saleh, s'est rendu au marché à bétail de Danamadji ce samedi 24 août 2025. Il était accompagné du sous-préfet, Tougodjidé Léonard. Cette visite, qui fait suite à une réunion sur la cohabitation pacifique, visait à rétablir l'ordre et la transparence dans les activités du marché.


  Face aux éleveurs, commerçants et notables locaux, le préfet a délivré un message de fermeté. Il a interdit formellement toute taxe illégale prélevée par des agents et toute activité menée par des transitaires non autorisés. Il a également annoncé que la douane prendrait des mesures pour sanctionner ces pratiques.

 
En outre, il a rappelé que l'exportation de vaches est strictement interdite, afin de protéger l'économie locale et de préserver l'autosuffisance du Moyen-Chari.

 
Le sous-préfet a salué cette initiative, la qualifiant de "vision claire et responsable" qui jette les bases d'un développement durable. Il a promis d'appliquer les orientations du préfet pour servir les habitants de sa sous-préfecture.


