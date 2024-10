Tchad - Djibouti présent à la 46ème Conférence de l'UPA : Un engagement fort pour l'Afrique

La République de Djibouti, par le biais d'une délégation parlementaire, a pris une part active aux travaux de la 82ème session du Comité exécutif et de la 46ème Conférence de l'Union Parlementaire Africaine (UPA). Ces assises continentales, qui se sont tenues à N'Djamena, au Tchad, du 5 au 9 octobre 2024, ont rassemblé les parlementaires africains autour de grands enjeux pour le continent.



La participation de Djibouti à cet événement majeur témoigne de son engagement en faveur de l'intégration africaine et de sa volonté de contribuer aux efforts collectifs pour relever les défis auxquels fait face le continent.



Cette 46ème Conférence de l'UPA se tient dans un contexte marqué par de nombreux défis : insécurité, changements climatiques, pandémies, développement économique... Les parlementaires africains ont à cœur de trouver des solutions communes pour faire face à ces enjeux et renforcer la coopération entre les pays africains.



L'Union Parlementaire Africaine joue un rôle essentiel dans la promotion de la démocratie, de la paix et du développement durable en Afrique. En réunissant les parlementaires du continent, elle offre un cadre de dialogue et de coopération pour trouver des solutions aux défis communs.



La participation de Djibouti à la 46ème Conférence de l'UPA est une étape importante dans le renforcement de sa coopération avec les autres pays africains. En s'impliquant activement dans les travaux de cette organisation, Djibouti contribue à façonner l'avenir de notre continent.