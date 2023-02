Tchad : Djim Radé veut promouvoir le jazz et l'éducation musicale chez les jeunes

Le directeur artistique Djim Radé a récemment tenu le 17 février une conférence de presse au Centre de Formation et de Développement (CEFOD) à N'Djamena, pour promouvoir l'éducation musicale et le jazz auprès des jeunes. Lors de cette conférence de presse, M. Radé a annoncé une formation de six jours qui se tiendra du 20 au 25 février 2023, dans le but d'initier les jeunes tchadiens à la culture du jazz, un style de musique peu connu dans le pays.



Le jazz est un style musical d'origine afro-américaine, né aux États-Unis au début du XXe siècle, mais qui s'est rapidement répandu dans le reste du monde. Selon Djim Radé, la culture tchadienne a besoin d'être raffinée, et l'éducation musicale peut jouer un rôle important dans ce processus. En sélectionnant dix jeunes Tchadiens pour une formation en jazz, M. Radé espère non seulement leur donner les compétences nécessaires pour réussir dans ce domaine, mais aussi inspirer d'autres jeunes à suivre le même chemin.



La formation en jazz proposée par Djim Radé ne se limite pas à la pratique musicale, mais comprend également des modules sur l'histoire du jazz, la théorie musicale, la composition et l'improvisation. Les dix jeunes sélectionnés pour la formation seront coachés tout au long de l'année pour les aider à atteindre leur plein potentiel dans ce domaine.



La quatrième édition de cette formation en jazz se clôturera par la présentation des travaux des jeunes formés dans cette discipline, suivie de la présentation du nouvel album de Djim Radé. La clôture des travaux sera également marquée par un concert prévu pour le 15 février au Radisson Blu.



La formation de Djim Radé est une initiative louable qui vise à promouvoir l'éducation musicale et le jazz auprès des jeunes tchadiens. Cette formation offre aux jeunes talentueux une opportunité unique de développer leurs compétences dans le jazz, de se produire sur scène et de faire découvrir cette musique à un public plus large. Il est espéré que cette initiative encouragera d'autres artistes à investir dans l'éducation musicale et culturelle des jeunes tchadiens.