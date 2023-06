Tchad : Djimet Khamis lance l'UTR, un parti engagé contre l'injustice et les inégalités

Le lancement officiel du parti Union Tchadienne pour la Renaissance (UTR) a eu lieu ce 12 juin à la Maison des Médias du Tchad. C'est lors d'une conférence de presse que le président de l'UTR, Djimet Khamis Ahmat, a officiellement lancé les activités de son parti.



Dans son discours de lancement, Djimet Khamis Ahmat a souligné que le Tchad traverse une période sociopolitique et économique difficile. Il a appelé tous les Tchadiens à s'unir derrière l'UTR pour construire un nouveau Tchad prospère où il fait bon vivre. Le président de l'UTR a également affirmé que son parti œuvrera pour la paix, la sécurité, et la cohabitation sans distinction de région ou de religion. Il a exprimé son engagement à entretenir des relations fraternelles solides, basées sur l'acceptation de l'autre et le respect des règles du pays.



Par ailleurs, il a souligné que l'UTR s'engagera à lutter contre l'injustice, les inégalités sociales, la corruption, l'impunité, le détournement de fonds, le gaspillage, le chômage des jeunes, ainsi que les conflits internes persistants dans les différentes régions, qui causent des dommages irréparables et entravent la coexistence pacifique et le développement du pays. Djimet Khamis Ahmat a également mis en évidence le manque criant d'infrastructures sanitaires, éducatives, agroalimentaires, industrielles et technologiques au Tchad, ainsi que le manque de jeunesse dans les postes de responsabilité et de prise de décision, ce qui freine le développement du pays.